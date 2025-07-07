Кожен садівник знає, що саме від дріжджів троянди починають приголомшливо цвісти, пише 24 Канал. Дріжджове добриво чудово себе зарекомендувало як стимулятор росту, тому його використовують всі, хто хоче обійтися без хімічних засобів.

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Дріжджове добриво для троянд

Після підгодівлі дріжджами, покращується структура ґрунту, тож коріння отримують більше кисню. Також дріжджі насичують кущі азотом, який має вплив на формування пагонів та нарощення зеленої маси. У дріжджах містяться мінерали та мікроелементи, які зміцнюють троянду та підвищують її стійкість до хвороб.

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Для приготування добрива знадобиться 10 грамів сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру та 10 літрів(+ 50 літрів) води. Сухі дріжджі потрібно розвести з цукром у теплій воді. Розчину треба дати настоятися дві години, а тоді в настій додати 50 літрів води й готовим добривом поливати кущі.



Названо найкраще добриво для троянд / Фото Pexels

Дріжджове підживлення виводить з ґрунту калій, тому землю після внесення добрива варто посипати золою. Як альтернатива – це може бути бананова шкірка, в якій міститься багато калію. Її можна закопати поряд чи під кущами троянд.

Щоб троянди цвіли до кінця літа, варто позбавлятися від зайвого листя та квітів на кущах. Видаляйте те, що вже відцвіло. Таке листя й квіти після дощів почнуть киснути й зашкодять новим бутонам.

До слова, раніше ми розповідали, коли потрібно поливати троянди, аби втратити квіти.

У липні троянди можуть атакувати шкідники. Для того, щоб позбутися від них, достатньо обробити кущі "Актарою" вранці та ввечері. А ще на початку липня троянди можна обробити натуральними добривами. Підходить курячий послід чи коров’як, від якого квіти починають пишно цвісти.