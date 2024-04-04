Малые бизнесы важны для экономики. Они создают рабочие места, внедряют инновации и т.д., однако уязвимы из-за нестабильности рынка или ограниченных бюджетов.

К теме Как развивать розничный бизнес: 10 советов, которые помогают

Статистика свидетельствует, что 60% малых бизнесов сворачивают деятельность в течение 6 месяцев после кибератаки. Чтобы подготовиться к неприятным "сюрпризам" вот несколько советов, которые позволят держаться на плаву.

План действий на случай непредвиденной ситуации

Малый бизнес должен иметь план на случай чрезвычайных ситуаций. Это некий набор процедур, которые помогут быстро реагировать на неожиданные обстоятельства.

План должен очерчивать шаги, которые компания начнет принимать в случае форс-мажора – это об ответственности сотрудников, сценарии общения с клиентами или партнерами.

Будьте в прочных отношениях с поставщиками

Заботьтесь о надежной цепи поставок, особенно когда компания сотрудничает только с одним поставщиком. Развивайте отношения с контрагентом и имейте запасные варианты на случай непредвиденных обстоятельств.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Накапливайте наличный резерв наличными

Малым бизнесам рекомендуется иметь наличный резерв в размере 6-месячных расходов компании. В случае форс-мажора эти резервы покроют непредвиденные расходы.

Инвестируйте в технологии

Инвестиции в технологии могут помочь малому бизнесу предотвратить возникновение потенциальных проблем. Например, миграция в облако помогает сохранить данные компании и доступ к критическим бизнес приложений в случае кибератаки. Внедрение новейших технологий помогает бизнесам автоматизировать процессы, снизить риск ошибок и повысить производительность.

Обучение для сотрудников

Небольшие бизнесы должны обучать работников последовательности действий в случае чрезвычайных ситуаций и иметь план действий, к которому будут иметь доступ все члены команды.