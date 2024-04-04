Малі бізнеси є важливими для економіки. Вони створюють робочі місця, впроваджують інновації тощо, однак є вразливими через нестабільність ринку чи обмежені бюджети.

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Статистика свідчить, що 60% малих бізнесів згортають діяльність протягом 6 місяців після кібератаки. Щоб підготуватися до неприємних «сюрпризів» ось кілька порад, які дозволять триматися на плаву.

План дій на випадок непередбачуваної ситуації

Малий бізнес повинен мати план на випадок надзвичайних ситуацій. Це такий собі набір процедур, які допоможуть швидко реагувати на несподівані обставини.

План має окреслювати кроки, яких компанія почне вживати у разі форс-мажору – це про відповідальність співробітників, сценарії спілкування з клієнтами чи партнерами.

Будьте в міцних стосунках з постачальниками

Дбайте про надійний ланцюг постачання, особливо коли компанія співпрацює лише з одним постачальником. Розбудовуйте стосунки з контрагентом та майте запасні варіанти на випадок непередбачуваних обставин.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Накопичуйте готівковий резерв

Малим бізнесам рекомендовано мати готівковий резерв у розмірі 6-місячних витрат компанії. У випадку форс-мажору ці резерви покриють непередбачувані витрати.

Інвестуйте в технології

Інвестиції в технології можуть допомогти малому бізнесу запобігти виникненню потенційних проблем. Наприклад, міграція у хмару допомагає зберегти дані компанії та доступ до критичних бізнес додатків у разі кібератаки. Впровадження новітніх технологій допомагає бізнесам автоматизувати процеси, знизити ризик помилок та підвищити продуктивність.

Навчання для співробітників

Невеличкі бізнеси мають навчати працівників послідовності дій у випадку надзвичайних ситуацій та мати план дій, до якого матимуть доступ всі члени команди.