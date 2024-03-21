Как быть эффективным лидером во время войны: 5 лучших решений, которые работают

Война тестирует навыки лидеров к адаптации и быстрым изменениям. Универсального совета, как управлять и компанией в такой период - нет, однако есть определенные принципы, которые помогут каждому.

Исполнительный директор Центра Лидерства УКУ Андрей Рождественский рассказал несколько принципов, которые он нашел для себя за время войны.

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Выбрать стиль лидерства

Централизация и децентрализация могут быть правильными во время кризиса. Но второй путь надо выбирать только в случае, если работники могут принимать решения в сложной ситуации.

Стоит учить людей до начала кризиса или после того, как шторм стихнет. Обязательно стоит внедрять определенные принципы:

Высокая компетентность людей и уровень доверия;

Четко поставленные цели;

Постоянное проведение информационных мероприятий;

Научиться просчитывать риски.

Не игнорировать миссию компании

По словам Андрея Рождественского, философия бизнеса в критические времена очень важна.

Есть корреляция между уровнем развития идеологии в компании и фондом оплаты труда. Если компания инвестирует в идеологию, может несколько сэкономить на фонде оплаты труда. Владелец компании и HR должны регулярно и тщательно разрабатывать философию и внедрять ее принципы, а не только декларировать.



Советы для лидеров во время войны / Фото Pexels

Обращать внимание на ментальное здоровье

Долгое время в Украине психическое здоровье работников не было проблемой работодателей. Есть проблема – пойди к терапевту и занимайся ею,

– отметил Рождественский.

Но сейчас в разной степени травмированы все украинцы. Именно поэтому в компаниях должна быть выделена функция заботы о психическом здоровье. Иногда организации еще больше дотравмируют людей, поэтому надо убрать негативные факторы из рабочей среды, чтобы не ухудшать жизнь.

Развивать командную устойчивость

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini . Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Рождественский возглавляет центр лидерства УКУ, который имеет модель 11 лидерских добродетелей. Если руководитель их будет развивать в себе, то сможет построить команду, которая будет готова к глобальным вызовам.

Визионерство – видение целостной картины и построение дальновидных решений;

Драйв – направлять энергию на достижение целей;

Коллаборация – налаживать горизонтальное взаимодействие;

Смирение – умение быть готовым к поражениям, признание того, что вы многого не знаете;

Гуманность – способность к рефлексии и чувство благодарности к тем, кто поддерживает;

Целостность – навык соответствовать своим принципам;

Взвешенность – умение управлять эмоциями, в первую очередь – негативными;

Подотчетность – способность объяснять работникам и руководству, почему нужно принимать те или иные решения;

Справедливость (на уровне организации мы говорим о равном распределении бонусов и штрафных санкций);

Храбрость – действие вопреки страху.

Общаться с членами команды

Каждый месяц лидерам нужно разговаривать с работниками об их моральном состоянии. Спрашивайте о самочувствии, дела в семье и тому подобное. Это является примером хорошего отношения к людям, с которыми он работает.