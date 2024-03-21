Як бути ефективним лідером під час війни: 5 найкращих рішень, які працюють

Війна тестує навички лідерів до адаптації та швидких змін. Універсальної поради, як керувати та компанією в такий період – немає, однак є певні принципи, які допоможуть кожному.

Виконавчий директор Центру Лідерства УКУ Андрій Рождественський розповів кілька принципів, які він віднайшов для себе за час війни.

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Обрати стиль лідерства

Централізація і децентралізація можуть бути правильними під час кризи. Та другий шлях треба обирати лише у випадку, якщо працівники можуть ухвалювати рішення в складній ситуації.

Варто вчити людей до початку кризи чи після того, як шторм стигне. Обов’язково варто впроваджувати певні принципи:

Висока компетентність людей та рівень довіри;

Чітко поставлені цілі;

Постійне проведення інформаційних заходів;

Навчитися прораховувати ризики.

Не ігнорувати місію компанії

За словами Андрія Рождественського, філософія бізнесу в критичні часи є дуже важливою.

Є кореляція між рівнем розвитку ідеології в компанії і фондом оплати праці. Якщо компанія інвестує в ідеологію, може дещо зекономити на фонді оплати праці. Власник компанії та HR мають регулярно та ретельно розробляти філософію і впроваджувати її принципи, а не лише декларувати.



Поради для лідерів під час війни / Фото Pexels

Звертати увагу на ментальне здоров’я

Довгий час в Україні психічне здоров’я працівників не було проблемою роботодавців. Маєш проблему – піди до терапевта та займайся нею,

– зазначив Рождественський.

Та зараз в різній мірі травмовані всі українці. Саме тому в компаніях має бути виділена функція турботи за психічним здоров’ям. Іноді організації ще більше дотравмовують людей, тому треба прибрати негативні фактори з робочого середовища, щоб не погіршувати життя.

Розвивати командну стійкість

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini . Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Рождественський очолює центр лідерства УКУ, який має модель 11 лідерських чеснот. Якщо керівник їх буде розвивати в собі, то зможе побудувати команду, яка буде готовою до глобальних викликів.

Візійність – бачення цілісної картини та побудова далекоглядних рішень;

Драйв – спрямовувати енергію на досягнення цілей;

Колаборація – налагоджувати горизонтальну взаємодію;

Смиренність – вміння бути готовим до поразок, визнання того, що ви багато чого не знаєте;

Гуманність – здатність до рефлексії та відчуття вдячності до тих, хто підтримує;

Цілісність – навичка відповідати своїм принципам;

Зваженість – вміння управляти емоціями, в першу чергу – негативними;

Підзвітність – здатність пояснювати працівникам і керівництву, чому потрібно ухвалювати ті чи інші рішення;

Справедливість (на рівні організації ми говоримо про рівний розподіл бонусів і штрафних санкцій);

Хоробрість – дія всупереч страху.

Спілкуватися з членами команди

Кожного місяця лідерам треба розмовляти з працівниками про їхній моральний стан. Запитуйте про самопочуття, справи в родині тощо. Це є прикладом гарного ставлення до людей, з якими він працює.