Как часто можно делать массаж: это нужно знать всем

Наверняка не найдется человека, который бы не любил массаж. Эта замечательная практика способна оздоровить организм человека, расслабить, успокоить и улучшить самочувствие. Впрочем, давайте узнаем, как часто его можно делать?

Массаж тонизирует мышцы, активизирует работу внутренних органов и способствует психологическому расслаблению. Он способен бодрить, восстанавливать силы, снимать усталость, стимулировать умственную активность и тому подобное.

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Кроме того, массаж стимулирует выделение гормонов эндорфина и серотонина. Известно, что серотонин связан с чувством гордости за свои действия и уверенность в себе. А вот эндорфин создает ощущение эйфории, радости и удовольствия.

Почему массаж важен

Массаж помогает снять боль и расслабить тело. Практика улучшает работу иммунной системы, а после 45-минутного сеанса даже способствует увеличению лимфоцитов в организме, которые помогают защищаться от болезней.



Сколько раз в неделю можно делать массаж / Фото Pexels

Как часто можно делать массаж

Для того, чтобы действительно почувствовать улучшение от массажа, рекомендуется пройти курс не менее 10 сеансов. Если вы хотите релаксировать, то можете наслаждаться расслабляющим массажем хоть каждый день.

А вот лечебный массаж лучше делать через день. Таким образом организм не перегрузится от болевых ощущений. Если же есть определенная проблема со спиной, защемление нерва или солевые отложения, то массировать тело можно каждый день.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Впрочем профилактический массаж можно делать 1 – 2 раза в месяц. Этого будет достаточно, чтобы поддерживать организм в тонусе. Те, кто активно занимаются спортом, могут посещать кабинет массажиста дважды в неделю.