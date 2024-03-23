Як часто можна робити масаж: це потрібно знати всім

Напевно не знайдеться людини, яка б не любила масаж. Ця чудова практика здатна оздоровити організм людини, розслабити, заспокоїти та покращити самопочуття. Втім, давайте дізнаємося, як часто його можна робити?

Масаж тонізує м’язи, активізовує роботу внутрішніх органів та сприяє психологічному розслабленню. Він здатен бадьорити, відновлювати сили, знімати втому, стимулювати розумову активність тощо.

Дивіться також Названо 4 тренування, які покращать життя: почніть займатися спортом вже сьогодні

Окрім того, масаж стимулює виділеня гормонів ендорфіну та серотоніну. Відомо, що серотонін пов’язаний з відчуттям гордості за свої дії та впевненість в собі. А от ендорфін створює відчуття ейфорії, радості та задоволення.

Чому масаж важливий

Масаж допомагає зняти біль та розслабити тіло. Практика покращує роботу імунної системи, а після 45-хвилинного сеансу навіть сприяє збільшенню лімфоцитів в організмі, які допомагають захищатися від хвороб.



Скільки разів на тиждень можна робити масаж / Фото Pexels

Як часто можна робити масаж

Для того, щоб справді відчути покращення від масажу, рекомендовано пройти курс не менше 10 сеансів. Якщо ви хочете релаксувати, то можете насолоджуватися розслабляючим масажем хоч кожного дня.

А от лікувальний масаж краще робити через день. Таким чином організм не перевантажиться від больових відчуттів. Якщо ж є певна проблема зі спиною, защемлення нерва чи сольові відкладення, то масажувати тіло можна кожен день.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Втім профілактичний масаж можна робити 1 – 2 рази на місяць. Цього буде достатньо, щоб підтримувати організм в тонусі. Ті, хто активно займаються спортом, можуть відвідувати кабінет масажиста двічі на тиждень.