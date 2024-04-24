Эти красные овощи любят много света, тепла и умеренную влагу. Важно понимать, что помидоры не любят недостатка и избытка воды. Правильный полив обеспечит хороший урожай, а слишком большое количество воды, наоборот, может уничтожит растения.

Читайте также Урожай будет просто невероятным: что посадить возле лука для лучшего результата

Как часто поливать помидоры

Полив помидоров зависит от погодных условий, влажности, состава почвы и от того, как быстро она подсыхает. Если воды будет недостаточно, то плоды вырастут мелкими, а если подлить помидоры слишком сильно, то это может привести к гниению.

Огородники говорят, что лучше всего подливать помидоры один раз в неделю. Под каждый куст лейте 3 литра воды, а уже во время цветения уменьшите до 2 литров воды на куст. Во время сезона дождей помидоры поливать не нужно.

В жару поливайте овощи дважды в неделю. Если же температура будет бить все рекорды, то увеличить полив можно даже до 3 – 4 раз в неделю.



Помидоры рекомендуется поливать раз в неделю / Фото Pexels

Когда нельзя поливать помидоры

Не поливайте их сразу после высадки рассады в грунт. Советуют подливать овощи утром, а затем разрыхлить почву.

Когда они начнут созревать, то не рекомендуется их интенсивно поливать, а уже в период сбора урожая исключите любой полив, чтобы сохранить качество плодов.

Эксперты советуют использовать дождевую, отстоянную воду, которая бы имела температуру, которая будет аналогичной температуре почвы.