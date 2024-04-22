Урожай будет просто невероятным: что посадить возле лука для наилучшего результата

Лук – одна из самых популярных культур. Чтобы иметь хороший урожай, важно соблюсти правильное соседство.
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Что можно сажать возле лука на огороде
Огородники часто сажают лук, как и чеснок, между рядками овощей, ведь он имеет специфический запах и отпугивает вредителей. Однако в таком случае не стоит ожидать лучшего урожая.
Для лука важно иметь правильных соседей / Фото Unsplash
Для лучшего результата сажайте возле лука:
- морковь и свеклу – они будут защищать друг друга от вредителей и болезней, а также улучшат урожайность;
- клубнику и землянику – растения тоже смогут хорошо защитить друг друга;
- укроп и зеленые листовые салаты;
- редис, который защитит лук от тли и клеща;
- огурцы – тогда овощи будут меньше болеть, а лук вырастет большим;
- тимьян и ромашку, которые повышают урожайность лука.