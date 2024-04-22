Урожай буде просто неймовірним: що посадити біля цибулі для найкращого результату

Цибуля – одна з найпопулярніших культур. Щоб мати хороший врожай, важливо дотриматися правильного сусідства.
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Що можна садити біля цибулі на городі
Городники часто садять цибулю, як і часник, між рядками овочів, адже вона має специфічний запах та відлякує шкідників. Проте у такому випадку не варто очікувати найкращого врожаю.
Для цибулі важливо мати правильних сусідів / Фото Unsplash
Для найкращого результату садіть біля цибулі:
- моркву та буряк – вони захищатимуть одне одного від шкідників та хвороб, а також покращать врожайність;
- полуницю й суницю – рослини теж зможуть гарно захистити одне одного;
- кріп та зелені листові салати;
- редис, який захистить цибулю від попелиці та кліща;
- огірки – тоді овочі менше хворітимуть, а цибуля виросте великою;
- чебрець і ромашку, які підвищують врожайність цибулі.