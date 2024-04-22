Цибуля – одна з найпопулярніших культур. Щоб мати хороший врожай, важливо дотриматися правильного сусідства.

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Що можна садити біля цибулі на городі

Городники часто садять цибулю, як і часник, між рядками овочів, адже вона має специфічний запах та відлякує шкідників. Проте у такому випадку не варто очікувати найкращого врожаю.

Урожай буде просто неймовірним: що посадити біля цибулі для найкращого результату
Для цибулі важливо мати правильних сусідів / Фото Unsplash

Для найкращого результату садіть біля цибулі:

  • моркву та буряк – вони захищатимуть одне одного від шкідників та хвороб, а також покращать врожайність;
  • полуницю й суницю – рослини теж зможуть гарно захистити одне одного;
  • кріп та зелені листові салати;
  • редис, який захистить цибулю від попелиці та кліща;
  • огірки – тоді овочі менше хворітимуть, а цибуля виросте великою;
  • чебрець і ромашку, які підвищують врожайність цибулі.