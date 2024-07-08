Стакан соды помогает убрать из холодильника посторонние запахи и предотвращает потерю естественных ароматов продуктов. Насыпьте в стакан 100 граммов соды и поставьте на нижнюю полку, ближе к задней стенке холодильника. Там она может простоять месяц, а после этого соду надо будет поменять.

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Вместо стакана можно использовать миску, но она занимает много места, поэтому лучше выбрать небольшой стакан.

Также можно поставить содовый раствор. В стакане воды нужно размешать 2 – 3 чайные ложки соды и хорошо растворить. Однако специалисты говорят, что такой раствор является менее эффективным, потому что концентрация соды меньше.



Сода помогает избежать плохого запаха / Фото Pexels

Что еще убирает плохой запах из холодильника

Посторонние ароматы из холодильника устраняет лимон. Стоит только поставить внутрь половинку разрезанного фрукта.

Яблочный уксус тоже является хорошим помощником. Его надо смешать с водой в пропорции 1:3, довести до кипения, охладить, а потом поставить в холодильник на 4 часа.

Убрать плохой запах может активированный уголь. Надо измельчить его и наполнить им несколько тканевых мешочков. Оставлять активированный уголь на полках холодильника можно аж на неделю.

Также можете насыпать на лист бумаги молотый кофе и поставить его на полку холодильника на несколько часов.