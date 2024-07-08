Склянка соди допомагає прибрати з холодильника сторонні запахи та запобігає втраті природних ароматів продуктів. Насипте у склянку 100 грамів соди та поставте на нижню полицю, ближче до задньої стінки холодильника. Там вона може простояти місяць, а після цього соду треба буде поміняти.

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Замість склянки можна використати миску, але вона займає багато місця, тому краще обрати невеличку склянку.

Також можна поставити содовий розчин. У стакані води потрібно розмішати 2 – 3 чайні ложки соди та добре розчинити. Однак фахівці кажуть, що такий розчин є менш ефективним, бо концентрація соди є меншою.



Сода допомагає уникнути поганого запаху / Фото Pexels

Що ще прибирає поганий запах з холодильника

Сторонні аромати з холодильника усуває лимон. Варто лише поставити всередину половинку розрізаного фрукта.

Яблучний оцет теж є гарним помічником. Його треба змішати з водою у пропорції 1:3, довести до кипіння, охолодити, а тоді поставити у холодильник на 4 години.

Прибрати поганий запах може активоване вугілля. Треба подрібнити його та наповнити ним кілька тканинних мішечків. Залишати активоване вугілля на полицях холодильника можна аж на тиждень.

Також можете насипати на аркуш паперу мелену каву та поставити її на поличку холодильника на кілька годин.