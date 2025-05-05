На самом деле почистить мельхиор от черноты и зеленых пятен можно довольно просто. Существует один беспроигрышный вариант, который работает с такой посудой, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".

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Как почистить мельхиор?

Мельхиор – это сплав, обычно содержащий около 70% меди, 20 – 25% никеля и около 10% цинка. Он получил свое название от французского города Мельхиор, где впервые начали изготавливать изделия из такого металла.

Мельхиор прочный и устойчивый к коррозии, и это сделало его популярным в производстве приборов, посуды и различных украшений. Кроме того, его используют для создания музыкальных инструментов, зубных протезов и некоторых электронных компонентов.

Но несмотря на то, что посуда из мельхиора очень красивая, портится она довольно быстро – особенно в контакте с влагой, но очистить ее от любого потемнения достаточно просто.



Мельхиор можно довольно легко почистить / Фото Pexels

Сода – это мягкий абразив, который очень часто используют для очистки металлических поверхностей, и мельхиор – совсем не исключение. Ее малощелочные свойства могут помочь с очисткой некоторых видов пятен и оксидов, и одновременно не повредить металлическую поверхность. Возможна такая чистка благодаря мягкой природе соды, которая действует как полировочное средство, но не вызывает царапин или других повреждений.

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Поэтому вот простой способ, что поможет за считанные минуты вернуть посуде блеск. Но кроме соды, вам также понадобится и фольга, которая выполнит роль электрического проводника. Ее поверхность может ускорить химическую реакцию при контакте с содой и водой – и это очень эффективно помогает отмыть некоторые загрязнения с поверхности мельхиора.

Итак, вот что нужно делать:

положите на дно глубокой емкости фольгу и засыпьте 2 столовые ложки соды;

вскипятите воду и влейте ее в емкость;

положите туда все необходимые изделия или приборы из мельхиора, чтобы они были полностью покрыты средством;

оставьте на 20 минут откисать, а после этого вытащите и вымойте водой.

Вы будете поражены результатом, ведь все потемнения исчезнут, а мельхиор будет выглядеть так, как будто вы только что его купили!