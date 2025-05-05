Насправді почистити мельхіор від чорноти та зелених плям можна досить просто. Існує один безпрограшний варіант, який працює з таким посудом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

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Як почистити мельхіор?

Мельхіор – це сплав, що зазвичай містить близько 70% міді, 20 – 25% нікелю та близько 10% цинку. Він отримав свою назву від французького міста Мельхіор, де вперше почали виготовляти вироби з такого металу.

Мельхіор міцний та стійкий до корозії, і це зробило його популярним у виробництві приладів, посуду та різних прикрас. Окрім того, його використовують для створення музичних інструментів, зубних протезів та й деяких електронних компонентів.

Але попри те, що посуд з мельхіору дуже гарний, псується він досить швидко – особливо в контакті з вологою, але очистити його від будь-якого потемніння досить просто.



Мельхіор можна досить легко почистити / Фото Pexels

Сода – це м'який абразив, який дуже часто використовують для очищення металевих поверхонь, і мельхіор – зовсім не виняток. Її малолужні властивості можуть допомогти з очищенням деяких видів плям та оксидів, і водночас не пошкодити металеву поверхню. Можливе таке чищення завдяки м'якій природі соди, яка діє як полірувальний засіб, але не спричиняє подряпин чи інших пошкоджень.

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Тож ось простий спосіб, що допоможе за лічені хвилини повернути посуду блиск. Але окрім соди, вам також знадобиться й фольга, яка виконає роль електричного провідника. Її поверхня може прискорити хімічну реакцію при контакті з содою та водою – і це дуже ефективно допомагає відмити деякі забруднення з поверхні мельхіору.

Отож, ось що потрібно робити:

покладіть на дно глибокої місткості фольгу та засипте 2 столові ложки соди;

накип'ятіть воду і влийте її у місткість;

покладіть туди усі потрібні вироби чи прилади з мельхіору, аби вони були повністю покриті засобом;

залиште на 20 хвилин відкисати, а після цього витягнуть і вимийте водою.

Ви будете вражені результатом, адже усі потемніння зникнуть, а мельхіор виглядатиме так, наче ви щойно його купили!