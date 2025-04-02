Господині вже давно віднайшли засоби, які є чудовою альтернативою дорогим хімічним продуктам, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Чимало людей мають алергію на складники, тому краще скористатися копійчаними речами, які дадуть результат.

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Засоби для миття посуду

Рідина для миття посуду вимиває жир, а отже, здатна знежирити кухонні шафи без шкоди для матеріалу. Засіб є простим в користуванні, а його плюс полягає в тому, що ви завжди будете мати його під рукою. Рідина прибере накопичення жиру не лише на шафах, але й навколо плити.

До речі! Готуючись до Великодня, ми розповіли про чудовий засіб, який відмиє вікна до блиску. Більше читайте в нашому матеріалі.

Білий оцет

Звичайний оцет для домашнього вжитку може швидко стерти жир. Потрібно лише розвести оцет в рівній пропорції з водою й протерти тканиною.



Оцет допоможе відмити кухонні шафи / Фото Pexels

Харчова сода

Справитися з жирними плямами може сода. Її треба змішати з водою до утворення кашоподібної пасти, нанести на жирні плями й залишити на кілька хвилин, а тоді все змити теплою водою.

Для того, щоб завжди підтримувати кухонні шафи в чистоті, їх варто протирати м’якою тканиною – ганчіркою з мікрофібри змоченій у воді. У деяких випадках звичайна волога серветка може очистити шафи від плям.