Існують певні повір’я, згідно з якими ніж потрібно завжди ховати у шухляду зі столу, особливо ввечері, пише 24 Канал. З давніх-давен заведено забирати ніж зі столу, щоб уникнути неприємнощів.

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Чому ніж зі столу треба ховати

Навколо ножа завжди точилося багато прикмет. Якщо він падав, то це було ознакою того, що незабаром прийдуть гості. Коли він падав лезом до низу, то очікували на чоловіка, якщо ж ручкою – на жінку. Також кажуть, що не можна їсти з ножа, бо людина може стати агресивною та дратівливою. Зловживання цим правилом могло призвести до конфліктів та суперечок у сім’ї.



Ніж не можна залишати на столі на ніч / Фото Pexels

Існує забобон про те, що залишений на столі вночі ніч може залучити в дім слабість та хворобу, бо начебто в темний час доби гострий предмет ріже успіх та здоров’я людини. Щоб не наректи себе на проблеми в житті, рекомендуємо прибирати ніж зі столу.

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Кажуть, що забутий на столі ніж може спричинити безсоння. Якщо ж заснути все ж таки вдасться, то ніч буде неспокійною, оскільки людині будуть снитися погані сни.

З практичного погляду, ніж зі столу може випадково впасти й поранити дитину чи домашнього улюбленця, тому після використання його обов’язково потрібно зберігати у відповідному місці.