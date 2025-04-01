Существуют определенные поверья, согласно которым нож нужно всегда прятать в ящик со стола, особенно вечером, пишет 24 Канал. Издавна принято забирать нож со стола, чтобы избежать неприятностей.

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Почему нож со стола надо прятать

Вокруг ножа всегда было много примет. Если он падал, то это было признаком того, что вскоре придут гости. Когда он падал лезвием вниз, то ожидали мужчину, если же ручкой – на женщину. Также говорят, что нельзя есть с ножа, потому что человек может стать агрессивным и раздражительным. Злоупотребление этим правилом могло привести к конфликтам и спорам в семье.



Нож нельзя оставлять на столе на ночь / Фото Pexels

Существует суеверие о том, что оставленный на столе ночью нож может привлечь в дом слабость и болезнь, потому что якобы в темное время суток острый предмет режет успех и здоровье человека. Чтобы не наречь себя на проблемы в жизни, рекомендуем убирать нож со стола.

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Говорят, что забытый на столе нож может вызвать бессонницу. Если же заснуть все же удастся, то ночь будет беспокойной, поскольку человеку будут сниться плохие сны.

С практической точки зрения, нож со стола может случайно упасть и поранить ребенка или домашнего любимца, поэтому после использования его обязательно нужно хранить в соответствующем месте.