Грибок на окнах в некоторых домах появляется чуть ли не каждую осень, как только начинается дождливая и холодная погода. Влажность поднимается, и тогда нужно быть особенно осмотрительными со своими окнами и стенами, чтобы не допустить распространения проблемы, пишет "Чистота".

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Почему появляется плесень

Причин появления плесени в доме может быть несколько, но среди наиболее распространенных можно назвать следующие:

повышенная влажность;

протекание труб;

недостаточный поток воздуха в помещении;

нерегулярная уборка.

Чем быстрее вы сможете справиться с этими проблемами, тем быстрее удастся разобраться и с плесенью. Для того, чтобы уменьшить вероятность появления грибка, нужно помнить о своевременной уборке и постоянной очистке окон, как только вы замечаете первые признаки появления плесени.



Плесень можно убрать / Фото Pexels

Как убрать плесень в домашних условиях

Для того, чтобы провести эффективную уборку, нужно запастись некоторыми нехитрыми инструментами:

зубной щеткой;

ватными палочками и дисками;

тряпкой;

средством для чистки.

Но также вы можете воспользоваться несколькими народными методами, которые уже проверены годами. Первый из них – это сода. Для этого вам нужно приготовить пасту из 3 столовых ложек соды и столовой ложки воды. Средство тщательно перемешайте и нанесите на поверхность с плесенью.

Оставить нужно всего на 10 минут, а после этого можно с помощью зубной щетки окончательно счистить грибок с поверхности. В конце вытрите все насухо.

Еще один чрезвычайно полезный способ – это лимонная кислота. Ее очень часто используют для уборки, и применять нужно по тому же принципу, что и соду. Смешайте 1 упаковку кислоты и 2 – 3 ложки воды и нанесите на места с грибком. Подождите пол часа и смойте – и плесени как не бывало!