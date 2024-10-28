Грибок на вікнах в деяких будинках з'являється чи не кожної осені, щойно починається дощова та холодна погода. Вологість підіймається, і тоді потрібно бути особливо обачними зі своїми вікнами та стінами, аби не допустити поширення проблеми, пише "Чистота".

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Чому з'являється цвіль

Причин появи цвілі у домі може бути декілька, але серед найбільш поширених можна назвати такі:

підвищена вологість;

протікання труб;

недостатній потік повітря у приміщенні;

нерегулярне прибирання.

Що швидше ви зможете впоратися із цими проблемами, то швидше вдасться розібратися і з пліснявою. Для того, аби зменшити ймовірність появи грибка, потрібно пам'ятати про вчасне прибирання та постійне очищення вікон, щойно ви помічаєте перші ознаки появи плісняви.



Цвіль можна прибрати / Фото Pexels

Як прибрати плісняву у домашніх умовах

Для того, щоб провести ефективне прибирання, потрібно запастися деякими нехитрими інструментами:

зубною щіткою;

ватними паличками та дисками;

ганчіркою;

засобом для чищення.

Але також ви можете скористатися кількома народними методами, які вже перевірені роками. Перший з них – це сода. Для цього вам потрібно приготувати пасту з 3 столових ложок соди та столової ложки води. Засіб ретельно перемішайте та нанесіть на поверхню з пліснявою.

Залишити потрібно всього на 10 хвилин, а після цього можна за допомогою зубної щітки остаточно зчистити грибок з поверхні. Наприкінці витріть усе насухо.

Ще один надзвичайно корисний спосіб – це лимонна кислота. Її дуже часто використовують для прибирання, і застосовувати потрібно за тим самим принципом, що і соду. Змішайте 1 упаковку кислоти та 2 – 3 ложки води та нанесіть на місця з грибком. Зачекайте пів години та змийте – і плісняви як не було!