Плесень с ванной исчезнет бесследно: элементарный способ

Плесень в ванной - это не только неприятное, некрасивое явление, но и опасное. Потенциально она может быть опасной для здоровья, поэтому разобраться с ней стоит как можно быстрее.

Плесень может быть нежелательным зрелищем в любой комнате, но увидеть ее в ванной шансы значительно выше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. А все из-за повышенной влажности в этой комнате, которая является идеальной средой для размножения грибков.

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Как убрать плесень из ванной комнаты?

Как только вы заметили в ванной первые признаки плесени, медлить не стоит – она может размножаться чрезвычайно быстро, и вы и глазом не успеете моргнуть, как она заполонит стены и может выйти даже за пределы ванной комнаты.

Но при удалении грибка из ванной нужно учитывать безопасность: используйте защитное снаряжение и не стесняйтесь вызывать профессионалов, если появится такая необходимость. Сделать это нужно в случае, если плесень заполонила уже достаточно большой кусок стены, или же она проникла достаточно глубоко и не поддается мытью.

А для того, чтобы самостоятельно отчистить плесень, вам понадобятся такие средства:

отбеливатель;

пылесос;

щетка с нейлоновой щетиной;

резиновые перчатки;

маска и защитные очки;

губки, тряпки и салфетки из микрофибры;

ватные шарики или бумажные полотенца;

пульверизатор.

Прежде всего нужно протестировать средство, которое вы будете использовать, то есть отбеливатель, на небольшой части стены, что не бросается в глаза. Так вы поймете, не вредит ли порой средство поверхности.



Плесень можно убрать отбеливателем / Фото Pexels

После этого нужно смочить поверхность, которую поразила плесень, теплой водой, чтобы ослабить плесень. После этого нужно пропылесосить пораженный участок, чтобы споры плесени не вылетели в воздух.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно очистить лейку душа от известкового налета. Для этого метода даже не придется использовать уксус.

Отбеливатель нужно развести в воде, а после этого перелить раствор в пульверизатор. Обильно нанесите его на стену с плесенью и оставьте на 5 – 10 минут. Учитывайте, что на одну часть отбеливателя нужно добавить 10 частей воды, чтобы раствор не получился слишком концентрированным.

Уже после этого можно использовать щетку или старую зубную щетку и почистить место с плесенью тщательно. Впоследствии место нужно промыть теплой водой и высушить влажной тканью или губкой, а затем и бумажными полотенцами.