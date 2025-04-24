Малину будете собирать ведрами: подкормите ее сейчас копеечным средством

Подкормка малины это очень важная часть ухода, о которой точно нельзя забывать. И от этого зависит, сколько ягод впоследствии удастся собрать.

Когда температура воздуха на улице поднимается, а почва уже достаточно прогрета, огородники и садоводы задумываются над тем, что пора начинать подкормку различных культур, сообщает 24 Канал. В частности, позаботиться нужно о малине.

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Чем подкормить малину весной?

Весенний уход за кустами малины заключается, конечно же, не только в подкормке. Когда на улице теплеет, нужно позаботиться и о том, чтобы освободить кусты от укрытий, подвязать, провести обрезку, профилактику от вредителей и болезней.

Но без внесения удобрений на хороший урожай можно не надеяться. Поэтому делимся лучшими подкормками для малины. А ими из года в год остаются перегной, торф, зола, суперфосфат, аммиачная селитра, коровяк и мочевина.

Зола

Садоводы советуют вносить золу в больших объемах, но желательно это делать всего раз в несколько лет. Пепел – это эффективное органическое удобрение, ведь он содержит преимущественно калий, а также фосфор, магний и кальций. Все эти вещества являются важными питательными элементами для малины.

Кстати, так можно подкормить не только малину. Мы уже рассказывали ранее, какие растения можно подкормить золой, чтобы они начали быстрее расти.

Перегной

Можно использовать только перегной, пролежавший на участке более года. Одно ведро нужно рассыпать на метр квадратный и перемешать с землей. Свежий навоз категорически не подходит, ведь в теплое время года он начнет перегнивать, выделяя тепло, и так может сжечь корни малины.

Кроме того, свежий навоз привлечет к вашей малине вредителей, живущих в земле.



Малину можно подкормить перегноем / Фото Pexels

Сорняки

Так, даже обычные сорняки можно использовать как подкормку для малины. Свежие сорняки нужно измельчить – особенно хорошо подойдет крапива. Ведро нужно на четверть наполнить травой, а потом долить воду и оставить на 10 дней под крышкой.

Готовый настой разводят в пропорции 1:4 и поливают малину под корень.

Птичий помет

Это будет хороший способ для хозяйств, держащих домашнюю птицу. Помет нужно выложить на дно ведра и залить до верха водой. Через 5 дней на солнечном месте нужно развести смесь водой в соотношении 1:20. После этого обильно поливайте кусты под корень.