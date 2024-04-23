Чтобы пышно цвели как можно дольше: чем можно подкормить розы весной

Весна – очень важный период для ухода за розами. Ведь именно с приходом тепла они требуют особого внимания и подкормки для активного роста и цветения.

Правильно подобранные удобрения не только способствуют здоровью роз. Они еще и обеспечивают яркость и продолжительность цветения.

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Чем подкормить розы весной

Органические удобрения – отличное средство для подкормки роз весной. В частности, говорится о:

компосте,

перепревшем навозе,

древесной золе,

целлюлозе,

торфяной крошке,

птичьем помете,

перепревших травах.

Органические удобрения не только обеспечивают растения необходимыми питательными веществами, но и улучшают структуру почвы, способствуя лучшему корневому росту. Для подкормки хорошо использовать куриный, коровий или конский навоз.

При подготовке куриного помета перепревший материал разбавляют водой в соотношении 1:10 и настаивают в течение 5 дней. После этого раствор разбавляют с водой в пропорции 1:3.

Коровий навоз перед использованием также разбавляют водой в пропорции 1:10. После настаивания раствор разводят с водой в пропорции 1:2.

Свежим навозом подпитывать розы нельзя, ведь он может сжечь корни. Органические удобрения рекомендуют вносить в начале весны, когда начинается активный рост растений.



Розы любят подкормки / Фото Unsplash

Минеральные удобрения содержат конкретные элементы, которые необходимы для развития роз. Растениям важно получать азот, фосфор и калий, ведь:

азот способствует росту зеленой массы;

фосфор необходим для развития корневой системы и образования большого количества бутонов;

калий укрепляет иммунитет растений, готовя их к зиме, и улучшает качество цветения.

Используйте комплексные минеральные удобрения, предназначены специально для роз. Их нужно добавлять только во влажную почву, чтобы не обжечь корни.

Для зрелых кустов розы рекомендуют использовать именно минеральные удобрения. В свою очередь, молодые кусты больше любят органические удобрения.