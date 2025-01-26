Замените масло на эти продукты: самые полезные для здоровья альтернативы

Сливочное масло – это вкусный и распространенный продукт для приготовления пищи и выпечки. Впрочем, не для всех оно будет лучшим выбором для здоровья.

Многие люди, которые имеют непереносимость лактозы, чувствительность к молочным продуктам, или являются веганами, не употребляют сливочное масло. И заменить его на полезные альтернативы чрезвычайно просто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Оливковое масло

Оливковое масло довольно часто можно найти в кладовке, и оно имеет множество преимуществ для здоровья сердца. Благодаря высокому содержанию ненасыщенных жиров, оно помогает снизить уровень холестерина в крови и уровень воспаления в организме.

Кроме того, масло также богато витамином Е, который борется с воспалениями и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы как антиоксидант.



Оливковое масло может заменить масло / Фото Pexels

Ореховое масло

Ореховое масло может предложить немало преимуществ для здоровья из-за содержания полезных для сердца жиров, белков, клетчатки и микроэлементов. Еще один бонус – консистенция орехового масла напоминает обычное сливочное, а это значит, что оно идеально подходит для здоровой выпечки.

Учитывайте, что конечный вкус продукта из-за использования орехового масла может измениться, но это также принесет вам пользу, делится диетолог Дестини Муди.

Греческий йогурт

И, конечно же, нельзя забывать и о греческом йогурте – продукт, что является чрезвычайно популярным и полезным из-за высокого содержания белка и кальция. Кроме того, когда молочные продукты ферментируются, часть насыщенных жиров в них превращаются в полезные для сердца ненасыщенные жиры.

Он может заменить масло в выпечке, уменьшив его количество в рецепте на четверть.