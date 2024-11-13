Что делать, чтобы малина не вымерзла: действенные методы мульчирования от садоводов

За растениями нужен надлежащий уход, особенно в зимнее время, когда они могут перемерзнуть. Садоводы говорят, что в холодное время малина требует особой подготовки, поэтому стоит выделить время на ее мульчирование, чтобы она не перемерзла и дала хороший урожай осенью.

Защита растения накануне зимы – важный момент, о котором надо позаботиться всем дачникам, пишет 24 Канал со ссылкой на Prosto Way. Корневая система малины расположена близко к ее поверхности, поэтому благодаря мульчированию корни будут защищены от холода и не перемерзнут зимой.

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Мульчировать малину на зиму можно четырьмя самыми популярными материалами, которые прекрасно сохраняют тепло.

Опилки используют чаще всего в мульчировании. Она хорошо удерживает влагу и через 2 – 3 года превращается в перегной. Слой опилок рекомендуется укладывать толщиной около 10 сантиметров.

Торф является тоже отличным выбором в тех случаях, если почва на участке тяжелая. Для мульчирования на зиму будет достаточно слоя толщиной 7 сантиметров, впрочем для тяжелых почв можно использовать 10 сантиметров.



Четыре эффективных мульчирования малины / Фото Pexels

Солома является достаточно эффективной, особенно тогда, когда она сухая. Слой соломы должен составлять 10 сантиметров и раскладывать ее нужно вокруг каждого куста малины.

Опавшие листья часто рекомендуют для мульчирования, особенно то, которое 2 года пролежало на перепревании. Такое укрытие обеспечит отличную защиту в течение всей зимы.