Чем подкормить чеснок в мае: урожай будет вдвое больше

Каждый огородник знает, как важно подкармливать растения на грядках. Особенно сложным этот процесс является для начинающих. Для того, чтобы вырастить большой урожай стоит лишь знать о самых эффективных средствах подкормки.

Чеснок очень любит азотосодержащие удобрения. Наилучшим вариантом подкормки считается мочевина. Обычно дачники разводят 20 граммов средства в 10 литрах воды, а почву поливают в расчете 3 литра раствора на 1 квадратный метр грунта.

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Огородники также любят использовать аммиачную селитру. Стандартная дозировка раствора для полива – 30 граммов препарата на 10 литров воды.

Самая лучшая подкормка для чеснока

Чтобы головки чеснока были крупными, используйте гумат калия. Это средство продается во всех специализированных магазинах. Преимущество его заключается в том, что он является двухкомпонентным и содержит два необходимых чесноку вещества – гуминовая и фульвовая кислоты. Они обогащают почву и усиливают эффект любой другой подкормки. Это средство также хорошо защищает чеснок от вредителей и заболеваний.



Чеснок надо подкормить до конца мая / Фото Pexels

Для увеличения головки чеснока есть еще одна полезная подкормка – это раствор аммиачной селитры и сернистого магния. К 10 литрам воды добавьте по 20 граммов каждого средства и обильно полейте раствором чеснок. Но стоит учесть, что такая подкормка будет полезной только после того, как сформируется надземная часть. Чтобы такая подкормка имела максимальный эффект, подкормить чеснок стоит не позднее мая.