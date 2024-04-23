Если ваш пол изготовлен из твердых пород дерева – это на самом деле отличный вариант для дома. Такое покрытие прочное, долговечное и экономичное. Но полы из паркета требуют особого ухода и внимания, и их нельзя чистить там же, как и другие виды пола.

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Избегайте агрессивных химикатов

Если ваш пол из твердой древесины, это значит, что он негерметичен. Как следствие – не стоит для его мытья использовать агрессивные химические средства. Со временем они могут лишить ваш пол его натуральных масел, а это приведет к многочисленным повреждениям.

Зато гораздо лучше будет использовать теплое мыло или средство для мытья посуды, протирая паркет тряпкой или шваброй. Никогда не берите для мытья отбеливатели и аммиак, ведь они обесцветят ваш паркет.

Не используйте также мокрые тряпки, ведь твердые породы дерева могут хорошо впитывать влагу.

Пароочистители

На негерметичных полах точно не стоит использовать пароочистители. Избыток пара, а также тепла и влаги, приведет к тому, что древесина деформируется и повредится.

Уксус

Так, немало хозяек используют уксус для очистки своих домов – ведь это натуральное и недорогое средство. Также он может прекрасно справиться с тем, чтобы разлагать грязь, копоть и нейтрализовать большинство неприятных запахов.

Впрочем, чистить уксусом древесину твердых пород не стоит, ведь кислота может впитаться в древесину, а это приведет к появлению трещин.