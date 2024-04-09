Многие огородники и садоводы стараются избегать чрезмерного использования "химии", и недаром. Но вы можете воспользоваться более естественными средствами для того, чтобы защитить кусты крыжовника от вредителей и болезней.

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Нужно ли обрезать крыжовник весной

Обрезать этот куст нужно – так же, как и смородину или малину. И весеннюю обрезку нужно обязательно проводить еще до распускания почек.

Во время обрезки нужно удалить:

побеги, которые повредил мороз и вредители;

побеги, что загущают куст;

прикорневую поросль.

Если же ваши кусты молодые, то побеги на них нужно подрезать, и оставить на них всего по 5 почек. А вот на 2 – 3-летних кустах огородники обычно оставляют только 4 – 5 самых сильных ветвей, а все остальные срезают. На старших кустах вы можете оставить от 10 до 12 побегов разного возраста.

Чем подкармливать весной смородину и крыжовник

Лучшим вариантом для подкормки кустов крыжовника весной будет органика. Для этого вы можете использовать или древесную золу, или картофельные очистки. Для этого вам нужно взять литровую банку шелухи и залить ее 2 литрами кипятка.

Оставьте эту смесь настояться пару часов, а затем полейте настоем кусты.

Чем нужно обрабатывать крыжовник

Крыжовник, как и смородину, можно обработать и без использования химии. Делают это также весной, еще до того, как впервые распускаются почки. Для этого вы можете использовать несколько проверенных рецептов.

Настой золы

Он помогает против мучнистой росы, огневки. Для того, чтобы его приготовить, вам нужно взять примерно 400 граммов золы и залить его ведром воды и дать настояться в течение двух суток. После этого добавьте в смесь 50 граммов хозяйственного мыла для клейкости и опрыскайте смесью кусты.

Настой сухой горчицы

Такое средство следует использовать, если хотите защитить кусты от пилильщика, стеклянницы, огневки и других вредителей. Для этого 200 граммов сухой горчицы нужно залить 10 литрами воды, и после этого настоять двое суток. Этот настой разбавляют водой в пропорции 1:5 и также добавляют мыло – по 50 граммов на каждые 10 литров.

Настой шелухи лука

Лук может стать лучшим средством от тли для ваших кустов. Для того, чтобы приготовить средство, вам нужно залить ведром воды примерно 200 граммов луковой шелухи и дать настояться 12 часов. После этого процедите отвар и опрыскайте им растения. Делать это советуют вечером.