Копеечное средство для пышного цветения: вот чем обработать тюльпаны перед посадкой

Тюльпаны очень часто высаживают именно осенью для того, чтобы весной получить раннее цветение и пышные цветы. Впрочем, чтобы растения хорошо перезимовали, им нужно немного помочь.

Многие садоводы убеждены, что нельзя просто взять луковицы тюльпанов и высадить их осенью. Нужно перед этим также перебрать, отсортировать их и провести обработку – чтобы защитить их от болезней и вредителей. Porady 24 рассказывают, как именно это сделать.

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Чем полезна обработка луковиц

Почти все опытные садоводы не просто сажают луковицы цветов, но и проводят предварительную обработку, ведь это может обезопасить ваши тюльпаны от многих угроз, а именно:

от грызунов и насекомых;

помочь луковицам лучше развиваться;

повысить энергию роста растения;

обеспечить профилактику и лечение от заболеваний.

Большинство луковичных растений высаживают в осенний период, ведь он считается чрезвычайно удачным для посадки. В течение зимы растения могут адаптироваться к климатическим условиям, а затем дать хороший урожай. Первые ростки появятся очень рано – практически сразу после того, как оттает снег.

Посадочный материал, прежде всего, лучше покупать только у проверенных продавцов – это поможет избежать плохих луковиц, которые придется впоследствии выбросить.

Вот несколько средств, которые могут помочь в обработке луковиц:

"Фундазол" – этот фунгицид имеет широкий спектр противогрибкового системного действия. Нужно 10 граммов порошка развести в 2 литрах воды, а затем размешать и погрузить луковицы на час.

– этот фунгицид имеет широкий спектр противогрибкового системного действия. Нужно 10 граммов порошка развести в 2 литрах воды, а затем размешать и погрузить луковицы на час. "Витарос" – средство может подавить развитие возбудителей болезней, что могут быть и на поверхности, и внутри клубней. Нужно 2 миллилитра суспензии растворить в литре воды и полностью опустить тюльпаны в раствор на полчаса.

– средство может подавить развитие возбудителей болезней, что могут быть и на поверхности, и внутри клубней. Нужно 2 миллилитра суспензии растворить в литре воды и полностью опустить тюльпаны в раствор на полчаса. "Эпин" – нужна всего капля препарата на 2 литра воды. Замочите корнеплоды на сутки. После этого выньте луковицы, просушите их и смело высаживайте в грунт.

Еще одно средство, которое советуют садоводы – это марганцовка. Для того, чтобы получить хороший результат, нужно снять с луковиц шелуху, не повредив поверхность луковицы. Затем погрузить материал в светло-розовый раствор марганцовки на час.



Луковицы тюльпанов нужно обрабатывать / Фото Pexels

Как защитить тюльпаны от мышей

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться тюльпаны на участке – это мыши, которые могут полакомиться луковицами. Но защитить их достаточно просто.