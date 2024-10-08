Копеечное средство для пышного цветения: вот чем обработать тюльпаны перед посадкой
Тюльпаны очень часто высаживают именно осенью для того, чтобы весной получить раннее цветение и пышные цветы. Впрочем, чтобы растения хорошо перезимовали, им нужно немного помочь.
Многие садоводы убеждены, что нельзя просто взять луковицы тюльпанов и высадить их осенью. Нужно перед этим также перебрать, отсортировать их и провести обработку – чтобы защитить их от болезней и вредителей. Porady 24 рассказывают, как именно это сделать.
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Чем полезна обработка луковиц
Почти все опытные садоводы не просто сажают луковицы цветов, но и проводят предварительную обработку, ведь это может обезопасить ваши тюльпаны от многих угроз, а именно:
- от грызунов и насекомых;
- помочь луковицам лучше развиваться;
- повысить энергию роста растения;
- обеспечить профилактику и лечение от заболеваний.
Большинство луковичных растений высаживают в осенний период, ведь он считается чрезвычайно удачным для посадки. В течение зимы растения могут адаптироваться к климатическим условиям, а затем дать хороший урожай. Первые ростки появятся очень рано – практически сразу после того, как оттает снег.
Посадочный материал, прежде всего, лучше покупать только у проверенных продавцов – это поможет избежать плохих луковиц, которые придется впоследствии выбросить.
Вот несколько средств, которые могут помочь в обработке луковиц:
- "Фундазол" – этот фунгицид имеет широкий спектр противогрибкового системного действия. Нужно 10 граммов порошка развести в 2 литрах воды, а затем размешать и погрузить луковицы на час.
- "Витарос" – средство может подавить развитие возбудителей болезней, что могут быть и на поверхности, и внутри клубней. Нужно 2 миллилитра суспензии растворить в литре воды и полностью опустить тюльпаны в раствор на полчаса.
- "Эпин" – нужна всего капля препарата на 2 литра воды. Замочите корнеплоды на сутки. После этого выньте луковицы, просушите их и смело высаживайте в грунт.
Еще одно средство, которое советуют садоводы – это марганцовка. Для того, чтобы получить хороший результат, нужно снять с луковиц шелуху, не повредив поверхность луковицы. Затем погрузить материал в светло-розовый раствор марганцовки на час.
Луковицы тюльпанов нужно обрабатывать / Фото Pexels
Как защитить тюльпаны от мышей
Еще одна проблема, с которой могут столкнуться тюльпаны на участке – это мыши, которые могут полакомиться луковицами. Но защитить их достаточно просто.
- Деготь и дегтярное мыло. Добавьте в лунку опилки, пропитанные раствором дегтя. Желательно приготовить смесь за 2 дня до посадки, чтобы она успела настояться. Луковицу также на час нужно замочить в растворе из 1 литра воды и столовой ложки дегтя.
- Мазь Вишневского. Она может хорошо отпугнуть не только мышей, но и землероек – смажьте луковицы небольшим количеством мази перед посадкой.
- Острый перец или порошок горчицы – им можно смазать луковицы, или же посыпать лунку сверху.