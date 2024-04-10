Положите это под картофель при посадке для мощного урожая: простой секрет

Картофель, как и любое другое растение, нуждается в подкормке для быстрого и эффективного роста. И если вы используете правильные удобрения, сможете мгновенно достичь невероятного результата.

Опытные огородники знают, что для того, чтобы растения хорошо росли, очень важно правильно выбрать участок земли. И если в земле будет достаточно много правильных питательных веществ, тогда картофель будет расти лучше и быстрее.

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Как подготовить землю к посадке картофеля

Картофель – это та культура, которую нельзя высаживать на любом месте, поэтому важно соблюдать правила севооборота, чтобы получить по-настоящему хороший урожай. В частности, не стоит сажать картофель на одном и том же месте в течение нескольких лет подряд.

Также не стоит сажать картофель на том месте, где раньше рос перец, помидоры или баклажаны. Зато неплохо подойдет участок, где раньше вы выращивали капусту, морковь, свеклы и огурцов.

И начать готовить огород для посадки корнеплодов нужно еще осенью – и для этого дачники перекапывают землю – на глубину примерно в штык лопаты. Также вам нужно убрать сорняки, разбросать лепешки навоза и присыпать их песком. Кроме того, вам очень важно знать, что свежую органику можно использовать только во время осенней подготовки огорода, но не весной.

В этот сезон нужно использовать навоз, что перепрел. На каждый квадратный метр вам понадобится примерно 8 – 10 килограммов удобрения. Не лишним будет и рыхление почвы.

Какое удобрение нужно вносить во время посадки картофеля

Если вы хотите получить невероятный урожай, нужно положить специальные удобрения не только в землю во время перекопки и рыхления, но и непосредственно в период посадки. Я, как правило, народные методы подкормки, которыми делятся дачники, ничем не хуже "химии", которую вы можете приобрести в магазине.



Картофель нужно подпитывать во время посадки / Фото Pexels

Поэтому ниже приводим наиболее эффективное средство, которое проверено временем.

Кроличий или конский навоз и птичий помет

Один из вариантов удобрений, которые стоит вносить при посадке картофеля – это навоз, ведь он благоприятно влияет и на почву, и на растения. А если вы будете использовать это удобрение с умом, то с его помощью сможете заметно повысить плодородие земли.

Вот как приготовить такое удобрение:

возьмите бочку на 100 или 200 литров и заполните ее на 2/3 навозом;

после этого залейте водой и накройте крышкой или пленкой;

оставьте на две недели навоз "бродить", но не забывайте помешивать его дважды в день;

после этого добавьте 1 – 2 килограмма древесной золы.

Во время посадки картофеля с таким средством вам нужно просто добавить по 1 литру смеси в каждую лунку с корнеплодом.