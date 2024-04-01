Лучшее удобрение для роз: они зацветут пышно и быстро

Розы - это очень привлекательные, но в то же время и довольно капризные цветы, и вам нужно подобрать очень удачный уход для того, чтобы летом насладиться их пышным цветением. Особенно важно позаботиться о подходящей и своевременной подкормке.

До и во время цветения розам нужна постоянная правильная подкормка. И для этого нужно подобрать хорошие удобрения и правильное их количество – тогда вы получите не только много бутонов, но и заметите, что они не будут исчезать с кустов в течение целого сезона.

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Минеральные удобрения

Когда розы только начинают цвести, нужно браться за полноценную подкормку. Поэтому внесением минеральных удобрений с начала июня нужно заниматься каждые 10 дней. Для этого вы можете чередовать органические удобрения с минеральными, и тогда точно получите приятный и привлекательный результат.

Многие садоводы считают удачным выбором калийно-фосфорные соединения. Для того, чтобы подготовить такой раствор, вам нужно смешать 10 граммов селитры, суперфосфата и сульфата калия и развести эту смесь в 10 литрах воды.

Калий будет особенно нужен розам в период бутонизации и цветения, ведь этот элемент отвечает за общее состояние растения. Зато фосфор может укрепить корневую систему и обеспечивает лучшее качество цветения. Впрочем, вы можете использовать для подпитки и другие элементы – например, марганец, благодаря которому окраска цветов будет более яркой. Также вы можете использовать железо и бор – тогда растения будут менее подвержены разнообразным заболеваниям.



Удобрения очень важны для роз / Фото Pexels

Пепел и куриный помет

Сразу после того, как вы подкормите розы минеральными удобрениями, нужно также полить кусты и настоем коровяка, что разводится в пропорции 1:10, или куриного помета (1:20). Также вы можете использовать травы.

К органическим удобрениям также добавляют суперфосфат и золу, чтобы дополнить удобрения фосфором и калием.

Не забывайте и о том, чтобы защитить кусты от болезней и вредителей – например, черной пятнистости и мучнистой росы. Здесь поможет уже пепел. Вам нужно просто смочить кусты водой и посыпать пеплом. Через час вы можете смыть ее с помощью обычной воды.

И еще о воде: в первый месяц лета розы нуждаются в очень частом и обильном поливе. И поливать кусты стоит под корень, чтобы вода не попадала на листья.