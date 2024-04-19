Чтобы получить крупные ягоды: чем нужно подкормить смородину

Если вы выращиваете смородину у себя на участке, тогда уж точно знаете, что подкормка для этой ягоды очень важна. Но она не может быть пустяковой - над ней нужно хорошо поработать.

Многие дачники любят смородину и выращивают ее у себя на участке. Она не требует особого ухода, вроде бы можно только посадить ее и потом каждый год собирать урожай. но если вы хотите, чтобы ягод было не только много, но они были и вкусными и большими, все же нужно позаботиться о том, чтобы подкормить кусты в апреле и мае.

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Чем подкормить смородину во время цветения и позже

Смородине нужны всего три вещества – и это азот, фосфор и калий. А во время цветения больше всего ягоде нужен именно азот, впоследствии – два других вещества. Также для подкормки кустарника можно использовать комплексные удобрения или подготовить органические. Садоводы советуют на этапе цветения отдать предпочтение именно органике.

Но есть несколько особых удобрений, которые могут увеличить размер ягод смородины в будущем.

Дрожжи

Это, вероятно, одно из самых популярных подкормок, которые часто используют садоводы. Для того, чтобы приготовить его, вам нужно совместить пол килограмма дрожжей, 50 граммов сахара и 10 литров воды.

Впрочем, его нельзя использовать сразу – сначала нужно оставить на несколько дней для брожения. После этого используйте смесь для полива кустов, и не забудьте предварительно разрыхлить землю.

Вместо дрожжей вы также можете использовать сухари из ржаного хлеба. Заполните ведро сухарями на треть, залейте водой и используйте после того, как начнется брожение



Смородину нужно подпитывать / Фото Pexels

Картофельная шелуха

Вот еще одно известное и чрезвычайно эффективное средство, которое помогает подкормить смородину весной. Подойдет и собранная картофельная шелуха, и даже обычный покупной крахмал.

Шелуху перед использованием нужно высушить и измельчить. Ее вносят в почву во время перекопки. Если же вы используете крахмал, тогда 200 граммов порошка нужно развести в 5 литрах воды, постоянно помешивая. Доведите смесь до кипения.

После этого снимите с огня, остудите и добавьте еще 10 литров воды.

Рыбные кости

Рыба – это прекрасный источник фосфора, но также в ней можно найти и калий, кальций и йод. Кости нужно перемолоть в мясорубке и высушить, а после этого внести порошок во время перекопки. Также вы можете растворить его в воде и полить этой смесью кусты.