Чем обрабатывать картофель перед посадкой от колорадского жука: нужно знать
Источник:Окна
Каждую весну огородники начинают посадку картофеля, а затем целый сезон ведут борьбу с колорадскими жуками. Впрочем, этого можно избежать, если правильно обработать его перед посадкой.
Проводить обработки от вредителей на огороде желательно еще до того, как вы столкнетесь с проблемой. Сделать это можно прямо во время посадки картофеля, если знать, какие именно способы принесут результат.
Интересно Как отмыть плесень в квартире: простые способы, которых вы могли не знать
Как обрабатывать картофель перед посадкой
Существует очень много различных методов борьбы с колорадским жуком на картофеле. Например, вы можете попробовать опрыскивание, добавление золы, ручная уборка вредителей, или же обработать клубень специальными препаратами. Отличается только время применения этих способов. Например, золу и препараты используют для профилактики – еще до высадки картофеля в землю.
А вот опрыскивание, опыливание и ручная уборка годятся тогда, когда растению уже нанесен вред.
Картофель нуждается в обработке перед посадкой / Фото Pexels
Почему нужно обработать картофель перед посадкой
Существует много преимуществ обработки картофеля перед посадкой, но основные из них следующие:
- уменьшение обработки пестицидами;
- увеличение урожайности;
- сокращение расходов на одноразовые обработки;
- длительное воздействие.
Чем можно обработать картофель перед посадкой
Для того, чтобы ваш картофель не пострадал от вредителей вы можете использовать различные средства.
- Фунгицид Максим – он может задерживать развитие болезней и защищать от вредителей.
- Фунгицид Квадрис – защитит картофель от серебристой парши.
- Инсектицид Актор – препарат может на несколько месяцев защитить картофель от вредителей.
- Престиж – подходит для поздних сортов картофеля и защищает от парши и колорадского жука.
Также вы можете использовать и народные средства для обработки картофеля – например, вы можете бросить в лунку горсть золы или посадить вместе с картофелем кустовую фасоль или кориандр – их запах будет отпугивать вредителей.
Можно для защиты использовать укроп, базилик, календулу и пижму.