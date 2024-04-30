Чем обрабатывать картофель перед посадкой от колорадского жука: нужно знать

Каждую весну огородники начинают посадку картофеля, а затем целый сезон ведут борьбу с колорадскими жуками. Впрочем, этого можно избежать, если правильно обработать его перед посадкой.

Проводить обработки от вредителей на огороде желательно еще до того, как вы столкнетесь с проблемой. Сделать это можно прямо во время посадки картофеля, если знать, какие именно способы принесут результат.

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Как обрабатывать картофель перед посадкой

Существует очень много различных методов борьбы с колорадским жуком на картофеле. Например, вы можете попробовать опрыскивание, добавление золы, ручная уборка вредителей, или же обработать клубень специальными препаратами. Отличается только время применения этих способов. Например, золу и препараты используют для профилактики – еще до высадки картофеля в землю.

А вот опрыскивание, опыливание и ручная уборка годятся тогда, когда растению уже нанесен вред.



Картофель нуждается в обработке перед посадкой / Фото Pexels

Почему нужно обработать картофель перед посадкой

Существует много преимуществ обработки картофеля перед посадкой, но основные из них следующие:

уменьшение обработки пестицидами;

увеличение урожайности;

сокращение расходов на одноразовые обработки;

длительное воздействие.

Чем можно обработать картофель перед посадкой

Для того, чтобы ваш картофель не пострадал от вредителей вы можете использовать различные средства.

Фунгицид Максим – он может задерживать развитие болезней и защищать от вредителей.

Фунгицид Квадрис – защитит картофель от серебристой парши.

Инсектицид Актор – препарат может на несколько месяцев защитить картофель от вредителей.

Престиж – подходит для поздних сортов картофеля и защищает от парши и колорадского жука.

Также вы можете использовать и народные средства для обработки картофеля – например, вы можете бросить в лунку горсть золы или посадить вместе с картофелем кустовую фасоль или кориандр – их запах будет отпугивать вредителей.

Можно для защиты использовать укроп, базилик, календулу и пижму.