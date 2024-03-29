Чем обработать крыжовник весной: 3 лучших метода без химии

Чтобы получить отличный урожай крыжовника, за ним надо хорошо ухаживать, особенно весной. Кусты крыжовника начинают распускаться очень быстро, поэтому важно не пропустить момент и быстро его обработать.

Ухаживать за крыжовником надо комплексно: обрезать, удобрять или опрыскивать. Также его можно рассаживать или пересаживать.

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Как ухаживать за крыжовником весной

Крыжовник надо обрезать так же, как малину или смородину. Обрезку проводят до распускания почек, если это уже произошло, то любое обрезание запрещено, потому что это только убьет куст.

Чтобы получить хороший урожай уже летом, крыжовник надо подпитывать. Садоводы советуют использовать органику и обходиться без каких-либо химических добавок.

Лучше всего подпитывает кусты зола. Просто посипите 1 стакан под один куст крыжовника. Говорят, что хорошей подкормкой является картофельные очистки. Надо всего лишь литровую банку шелухи залить 2 литрами кипятка и дать настояться несколько часов. Этим раствором поливайте кусты.



Крыжовник можно обработать без химии / Фото Pexels

Чем обработать крыжовник

Обработку крыжовника тоже надо делать до того момента, как распустились почки. Садоводы советуют несколько народных подкормок.

Настой золы – против мучнистой росы, пилильщика, огневки

300 граммов золы залейте ведром воды (10 литров) и дайте настояться двое суток. Затем добавьте 50 граммов хозяйственного мыла для клейкости. Этой смесью надо опрыскать кусты.

Настой сухой горчицы – от пилильщика, стеклянницы, огневки

200 граммов сухой горчицы залейте ведром воды и дайте настояться сутки. Тогда этот настой разбавьте водой (1:5), добавьте 50 граммов мыла и обработайте кусты.

Настой шелухи лука – против тли

200 граммов луковой шелухи залейте ведром теплой воды и дайте настояться 12 часов. Процедите и опрыскайте растения.

Кроме того, на почву под кустом можно пролить кипяток с марганцовкой для профилактики вредителей и болезней.