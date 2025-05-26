Сезон помидоров уже довольно скоро будет в разгаре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vse Roste. И для того, чтобы обеспечить лучший рост ваших растений как на огороде, так и в горшках на подоконнике, вы можете использовать один очень простой трюк.

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Что делать, чтобы помидоры росли быстрее?

Многие огородники стремятся как можно быстрее насладиться плодами помидоров. И для этого можно не только высадить ранние сорта, но и постараться, чтобы томаты созрели немного быстрее. И для этого существует несколько эффективных способов, которые вы можете или использовать поодиночке, или же комбинировать между собой.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно ускорить цветение пионов.

Первое, что нужно помнить – это то, что в течение всего сезона нужно обрезать листья и пасынки – то есть проводить пасынкование. Постоянная вегетация помидоров оттягивает плодоношение, и сами томаты из-за этого могут вырасти мелкими, немногочисленными.



Созревание помидоров можно ускорить / Фото Pexels

Поэтому удаление боковых пазушных побегов на томатах, а также ненужных листьев позволит перераспределить питание с вегетативного роста на созревание помидоров. Кроме того, так вы можете увеличить проветриваемость куста, а значит, избежать заболевания фитофторой и грибковыми болезнями.

Кстати, не все огородники об этом знают, и для созревания плодов нужно не азотная, а калийная подкормка. Поэтому с начала цветения от азотных удобрений нужно отказаться полностью. Зато лучше всего будет использовать подкормку из йода.

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Для этого на ведро воды нужно добавить 30 капель аптечного йода и тщательно перемешать. Раствор, который вы получили, используйте для опрыскивания кустов с зелеными плодами. Йод не только ускорит созревание, но и поможет предотвратить появление фитофторы.