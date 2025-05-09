Отбелить тюль можно самостоятельно в домашних условиях, пишет 24 Канал. Впрочем, большинство вариантов выполнены из деликатной ткани, поэтому стоит обращаться с тюлем осторожно.

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Часто хозяйки используют для отбеливания тюли химические средства, впрочем этого делать не обязательно. Проблему могут решить копеечные средства, которые действительно довольно эффективны.

Отбеливание содой и солью

Эти средства прекрасно убирают серость с занавесок. Стирать в этих средствах можно тюль из шифона, органзы и капрона. Нужно развести столовую ложку соды и соли в 10 литрах воды, хорошо размешать и погрузить в раствор тюль на 3 часа.

К слову! Подошву обуви можно легко отбелить. Для этого понадобится копеечное средство.

Этот метод должен быстро подействовать, но если загрязнение сильное, тогда после основного замачивания, на тюль еще надо нанести кашицу на 30 минут и дать раствору подействовать, а тогда все прополоскать в чистой воде и высушить. Сильно отжимать ее не стоит, поскольку останутся заломы. Просто повесьте на веревку, чтобы она стекла.



Тюль можно легко отстирать / Фото Pexels

Отбеливание нашатырным спиртом

Спирт нужно смешать с перекисью водорода. Эти два средства хорошо избавляют от серости и желтизны. В 5 литрах теплой воды растворите 30 миллиграммов нашатырного спирта и 60 миллиграммов перекиси водорода. На 30 минут замочите тюль в раствор, а потом постирайте.

Отбеливание содой

Наполните тазик теплой водой и добавьте внутрь 2 столовые ложки соды и 50 граммов порошка. В этом растворе тюль должна постоять 30 минут, а дальше ее нужно бросить стирать.

Отбеливание борной кислотой

В 10 литрах воды разбавьте 60 миллиграммов борной кислоты. Пожелтевший тюль замочите на 2 часа, а потом только прополощите и высушите. Дополнительно стирать тюль не стоит.