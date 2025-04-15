Уксус отдыхает: одно средство, которое лучше всего удаляет налет с душа

На душевой лейке может наблюдаться известковый налет, который в некоторых случаях даже может забивать форсунки. Ситуацию можно легко исправить, не тратя деньги на моющие средства.

Известковый налет блокирует поток воды, поэтому внутреннюю часть душевой лейки нужно обязательно чистить, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Влажность и налет могут даже привлечь плесень, поэтому очищать лейку рекомендуется каждые 3 месяца.

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Прекрасно справляется с известковым налетом уксус, однако большинство людей его не любят из-за резкого запаха, который в закрытом помещении очень остро ощущается. Эксперты рассказали о необычном продукте, который может помочь не хуже уксуса.

Чем отмыть налет с лейки для душа

Обычная газировка прекрасно справится с выведением налета. Большинство напитков содержат лимонную, винную и фосфорную кислоту. Все они присутствуют в средствах для чистки ванных комнат. Кола прекрасно очищает известковый налет и минералы из лейки.



Налет из душа можно легко вывести / Фото Pexels

Известковый налет состоит из карбоната кальция, который остается на лейке, когда вода испаряется и со временем накапливается. Кола естественным образом растворяет эти минералы и устраняет любые пятна от жесткой воды, поэтому вполне можно обойтись без использования агрессивных химических чистящих средств.

К слову! Чтобы предотвратить накопление плесени, следует оставлять дверцу и ящик для моющего средства слегка приоткрытыми для циркуляции воздуха. А вот чем удалить плесень со стиральной машины – читайте в нашем материале.

Перед процедурой протрите душевую лейку влажной тряпкой, а тогда заполните пакет шипучей колой, погрузив внутрь душевую лейку. Оставьте насадку в растворе на час, чтобы кола расщепила известковый налет. Если же налет очень сильный, тогда в круге лейку можно оставить на ночь. После указанного времени, лейку нужно хорошо промыть водой и вытереть тряпкой.