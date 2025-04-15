Оцет відпочиває: один засіб, який найкраще видаляє наліт з душу

На душовій лійці може спостерігатися вапняний наліт, який в деяких випадках навіть може забивати форсунки. Ситуацію можна легко виправити, не витрачаючи гроші на миючі засоби.

Вапняний наліт блокує потік води, тому внутрішню частину душової лійки потрібно обов’язково чистити, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вологість та наліт можуть навіть привернути цвіль, тому очищувати лійку рекомендовано кожних 3 місяці.

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Чудово справляється з вапняним нальотом оцет, однак більшість людей його не люблять через різкий запах, який в закритому приміщенні дуже гостро відчувається. Експерти розповіли про незвичний продукт, який може допомогти не гірше оцту.

Чим відмити наліт з лійки для душу

Звичайна газована кола чудово впорається з виведенням нальоту. Більшість напоїв містять лимонну, винну та фосфорну кислоту. Усі вони присутні в засобах для чищення ванних кімнат. Кола чудово очищає вапняний наліт та мінерали з лійки.



Наліт з душу можна легко вивести / Фото Pexels

Вапняний наліт складається з карбонату кальцію, який залишається на лійці, коли вода випаровується і з часом накопичується. Кола природним чином розчиняє ці мінерали й усуває будь-які плями від жорсткої води, тому цілком можна обійтися без використання агресивних хімічних засобів для чищення.

До слова! Щоб запобігти накопиченню плісняви, слід залишати дверцята і ящик для миючого засобу злегка прочиненими для циркуляції повітря. А от чим видалити плісняву з пральної машини – читайте в нашому матеріалі.

Перед процедурою протріть душову лійку вологою ганчіркою, а тоді заповніть пакет шипучою колою, зануривши всередину душову лійку. Залишіть насадку в розчині на годину, щоб кола розщепила вапняний наліт. Якщо ж наліт дуже сильний, тоді в колі лійку можна залишити на ніч. Після зазначеного часу, лійку потрібно добре промити водою й витерти ганчіркою.