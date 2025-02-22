Известковый налет образуется из-за наличия в воде таких минералов как кальций и магний, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Когда вода испаряется, то минералы остаются на кране, а это и является причиной известковых отложений.

Читайте также 5 хитростей, что сделают маленькую ванну больше: может попробовать каждый

Чем отчистить известковый налет

Специалист по профессиональной уборке рассказал о необычном средстве, которое поможет удалить налет, а для этого вам нужно лишь заглянуть в холодильник.

Обычный кетчуп способен удалить известковый налет быстро и легко. Для того, чтобы не использовать химические и жесткие средства в качестве альтернативы можно использовать продукт, который мы добавляем в блюда.

Кислота, содержащаяся в кетчупе прекрасно расщепляет грязь на кранах. Нужно только на чистую ткань налить немного кетчупа и протереть тряпкой краны. Дайте кетчупу постоять несколько минут, а затем помойте все и вытрите бумажным полотенцем. Эксперты говорят, что после кетчупа кран будет как новый.



Налет сможет отчистить обычный уксус / Фото Pexels

Если же дома кетчупа нет, тогда можно воспользоваться лимонным соком и пищевой содой. В лимонах содержится лимонная кислота, которая способна расщеплять минеральные отложения. Нужно лишь разрезать лимон пополам и потереть им краны.

В случае, если налет очень стойкий, тогда лимон нужно погрузить в соду так, чтобы до вся половинка была в порошке и тогда начинать чистить пораженный участок. Перед тем, как смыть краны, оставьте средство подействовать 5 минут, а тогда повытирайте чистой тканью.