Для того, чтобы не иметь дальнейших проблем с сильным налетом на душевой кабинке, стоит после каждого пользования душем, протирать поверхности, пишет 24 Канал со ссылкой на Ехргеѕѕ.

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Эта привычка положительна тем, что предотвратит появление накопления известковых отложений. Однако полностью от проблемы она не избавит. Для того, чтобы избавиться от отложений, стоит использовать лимонную кислоту.

Как убрать налет с душевой кабины

Лимонная кислота помогает эффективно и быстро удалить известковый налет. Нужно растворить ее в воде, помыть средством кабинку и оставить на 10 – 15 минут, а потом все протереть губкой.

Лимонная кислота прекрасно разрушает минеральные отложения, не повреждая душевую перегородку. Лимонная кислота подойдет для всех тех, кто не любит мыть двери в душевой уксусом из-за его резкого запаха.



Налет от жесткой воды можно отмыть / Фото Pexels

Если же пятна очень устойчивые, тогда можно воспользоваться профессиональными средствами для удаления накипи и дополнительно все очистить паром, который размягчает накипь, облегчая ее удаление.

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Налет на душевой кабинке появляется из-за минералов, которые содержатся в жесткой воде. Именно большое количество кальция и магния приводят к тому, что на кабинке образуется налет. Чтобы уменьшить образование отложений, рекомендуется использовать фильтровальную душевую насадку.