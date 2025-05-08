Для того, щоб не мати подальших проблем із сильним нальотом на душовій кабінці, варто після кожного користування душем, протирати поверхні, пише 24 Канал з посиланням на Еxpress.

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Ця звичка позитивна тим, що запобігатиме появі накопиченню вапняних відкладень. Однак повністю від проблеми вона не позбавить. Для того, щоб позбутися відкладень, варто використовувати лимонну кислоту.

Як прибрати наліт з душової кабіни

Лимонна кислота допомагає ефективно й швидко видалити вапняний наліт. Потрібно розчинити її у воді, помити засобом кабінку й залишити на 10 – 15 хвилин, а тоді все протерти губкою.

Лимонна кислота чудово руйнує мінеральні відкладення, не пошкоджуючи душову перегородку. Лимонна кислота підійде для всіх тих, хто не любить мити двері в душовій оцтом через його різкий запах.



Наліт від жорсткої води можна відмити / Фото Pexels

Якщо ж плями дуже стійкі, тоді можна скористатися професійними засобами для видалення накипу й додатково все очистити парою, яка розм’якшує накип, полегшуючи його видалення.

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Наліт на душовій кабінці з’являється через мінерали, які містяться в жорсткій воді. Саме велика кількість кальцію та магнію призводять до того, що на кабінці утворюється наліт. Щоб зменшити утворення відкладень, рекомендовано використовувати фільтрувальну душову насадку.