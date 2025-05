Цвіль з’являється чи не в кожній пральній машинці у відсіку для порошку чи кондиціонера, пише 24 Канал з посиланням на Mold Help For You. Щоб вивести цвіль, не варто купляти дорогі хімічні засоби. Достатньо буде скористатися тим, що вже є вдома у кухонній шафі.

Чим вивести цвіль з відсіку пральної машини

Під час прання спори потрапляють легко в барабан й можуть вражати речі чи гумку ущільнювача. Якщо цвілі в машинці є багато, то речі можуть неприємно смердіти вогкістю. Нам може здаватися, що запах йде від перенасиченості одягу в барабані чи від ущільнювача, однак причиною може бути саме відсік у пральній машині.

Щоб цвіль не викликала алергічну реакцію, вивести грибок та запобігти його появі може звичайний оцет. Щоб прибрати плісняву, спочатку обережно вийміть лоток з пральної машини. Далі наповніть миску тепло мильною водою з додаванням всередину двох чайних ложок оцту. Лоток потрібно замочити в розчині на хвилину.



Плісняву з відсіку можна легко вивести / Фото Getty Images

Після зазначеного часу, візьміть губку й промийте відсік. Задля кращої ефективності, можете скористатися зубною щіткою, щоб ефективно відмити всі ділянки. Далі лоток потрібно протерти насухо.

Щоб надалі цвіль не накопичувалася, потрібно проводити таку процедуру кожного місяця. Загалом рекомендовано залишати лоток після прання трішки відкритим для надходження повітря.