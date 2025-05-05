Якщо ви не хочете регулярно прочищати унітаз, то варто забути про те, що його можна використовувати як смітник, пише 24 Канал. В унітаз не можна викидати все, що заманеться, оскільки через необережність доведеться викликати сантехніка.

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Ми зібрали кілька розповсюджених помилок, які більшість допускають. Про них треба забути, інакше унітаз дуже швидко заб’ється. Ось перелік речей, які заборонено викидати.

Волосся

Якщо збирати постійно велику кількість волосся й викидати його в унітаз, то рано чи пізно каналізація заб’ється. Щоб уникнути засмічення, волосся рекомендовано викидати в смітник. Волосся створює пробку, яка стає серйозною загрозою до серйозних засмічень. Воно не розчиняється у воді, тому після потрапляння в каналізацію утворює сітку, на якій згодом накопичується інше сміття.

Туалетний папір

Для багатьох це може видатися дивним, але туалетний папір не можна викидати в унітаз. Його краще викидати в смітник. Через високу щільність папір погано розчиняється у воді.



Туалетний папір не можна кидати всередину / Фото Pexels

Котячий наповнювач

Щоб не створювати зайвий сморід в смітнику на кухні, дехто систематично викидає все з котячого наповнювача в туалет. Однак так робити не треба, оскільки він може злипатися в грудку й утворювати засмічення.

Засоби гігієни

Ніколи не кидайте засоби особистої гігієни, оскільки чи не одразу отримаєте забиту каналізацію. Прокладки, памперси, тампони чи ватні спонжики категорично забороняється кидати в унітаз.

До слова! Названо речі, які ніколи не можна викидати з дому, бо вони захищають дім від поганої енергетики.

Їжа

Дехто любить супи, старі макарони чи рис викидати в унітаз, а не в смітник. Це є великою помилкою, оскільки їжа може суттєво забити каналізацію й призвести до неприємних ситуацій.