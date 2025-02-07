Вернуть белоснежность чугунной ванне вполне возможно, пишет 24 Канал. Желтые пятна появляются из-за жесткой воды, которая течет из кранов, поэтому это явление является заметным у многих. Вернуть красивый вид ванной можно благодаря нескольким способам.

Читайте также Будет блестеть как новая: как отмыть нагар на сковородке

Отбеливатель

От пожелтевших участков хозяйки используют отбеливатель. Его нужно налить на желтую поверхность и оставить на 30 минут, а затем смыть теплой водой. Отбеливатель имеет довольно резкий запах, поэтому позаботьтесь о хорошей вентиляции.

Средство для чистки духовок

В таком средстве содержатся мягкие абразивы, которые легко справятся с грязью. Нужно на желтое пятно нанести раствор и потереть губкой, пока поверхность не станет чистой и белой.



Ванну от желтизны можно отмыть / Фото Pexels

Лимонная кислота

В одном литре воды нужно растворить 3 столовые ложки лимонной кислоты. Этим раствором нужно хорошо помыть ванну и отчистить поверхность с желтым налетом.

Уксус с водой

Налейте в ванну 4 стакана белого уксуса и заполните ее водой так, чтобы пятно полностью покрылось. Раствор оставьте на 5 часов, а потом просто промойте губкой.

Уксус с содой

Благодаря своей кислотности уксус легко выведет загрязнения из жесткой воды. Смешайте уксус с содой и нанесите эту эссенцию на пятно на некоторое время, а после этого хорошо протрите, чтобы желтое пятно сошло.

Обратите внимание, что эмалированную ванну можно отмывать щелочными средствами, но без кислоты. Почистить ванну можно с помощью пищевой соды. Ее надо развести с водой до густой консистенции, растереть по всей поверхности, а тогда смыть. Также для чистки подойдет стиральный порошок. Вотрите его в загрязненное место на 10 минут, а потом смойте водой.

Акриловая ванна является очень чувствительной к средствам. Для такой поверхности нельзя использовать абразивные методы. Подойдет только сода, лимонная кислота и уксус.