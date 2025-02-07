Повернути білосніжність чавунній ванні цілком можливо, пише 24 Канал. Жовті плями з’являються через жорстку воду, яка тече з кранів, тому це явище є помітним в багатьох. Повернути красивий вигляд ванної можна завдяки кільком способам.

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Відбілювач

Від пожовклих ділянок господині використовують відбілювач. Його потрібно налити на жовту поверхню й залишити на 30 хвилин, а потім змити теплою водою. Відбілювач має доволі різкий запах, тому подбайте про хорошу вентиляцію.

Засіб для чищення духовок

У такому засобі містяться м’які абразиви, які легко впораються із брудом. Потрібно на жовту пляму нанести розчин та потерти губкою, доки поверхня не стане чистою й білою.



Ванну від жовтизни можна відмити / Фото Pexels

Лимонна кислота

В одному літрі води потрібно розчинити 3 столові ложки лимонної кислоти. Цим розчином потрібно добре помити ванну й відчистити поверхню з жовтим нальотом.

Оцет з водою

Налийте у ванну 4 склянки білого оцту й заповніть її водою так, щоб пляма повністю покрилася. Розчин залишіть на 5 годин, а потім просто промийте губкою.

Оцет з содою

Завдяки своїй кислотності оцет легко виведе забруднення з жорсткої води. Змішайте оцет з содою й нанесіть цю есенцію на пляму на деякий час, а після цього добре протріть, щоб жовта пляма зійшла.

Зверніть увагу, що емальовану ванну можна відмивати лужними засобами, але без кислоти. Почистити ванну можна за допомогою харчової соди. Її треба розвести з водою до густої консистенції, розтерти по всій поверхні, а тоді змити. Також для чищення підійде пральний порошок. Увітріть його в забруднене місце на 10 хвилин, а тоді змийте водою.

Акрилова ванна є дуже чутливою до засобів. Для такої поверхні не можна використовувати абразивні методи. Підійде лише сода, лимонна кислота та оцет.