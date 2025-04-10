Ржавчина делает непривлекательный вид туалета, а базовые моющие средства совсем не помогают, пишет 24 Канал. Чтобы решить надоедливую проблему, стоит воспользоваться недорогими продуктами, которые найдутся на каждой кухне. Для отчистки ржавых потеков, вам понадобятся резиновые перчатки и ржавчина.

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Сода и уксус

На пятна ржавчины нанесите уксус и оставьте на несколько часов, а потом протрите унитаз щеткой. Дополнительно можно воспользоваться содой. Надо налить стакан уксуса в унитаз, а сверху рассыпать соду на внутреннюю часть и хорошо почистить все ершиком. Смесь прекрасно растворяет ржавчину и удаляет загрязнения.

Кстати! Если дома завелись тараканы, то от них надо обязательно избавляться. Тараканы привлекаются влажной, теплом и пищей. Как вывести вредителей из дома легко и быстро – читайте в нашем материале.

Лимонная кислота

Разведите в стакане воды 1 – 2 столовые ложки лимонной кислоты, а тогда этим раствором натрите следы ржавчины. Оставьте средство подействовать на несколько часов, а дальше потрите загрязнения щеткой и смойте все водой.

Пищевая сода и перекись водорода

Смешайте перекись водорода с пищевой содой до образования пасты. Нанесите на пятно ржавчины и оставьте на час, а после этого протрите пятно ершиком.



Унитаз удастся отмыть до блеска / Фото Pexels

Уксус и полотенца

В кастрюле подогрейте 200 миллилитров уксуса и доведите его до кипения. Далее нужно в растворе смочить бумажные полотенца и приложить их к налету. В таком положении надо все оставить на час, если толщина большая, тогда можно и дольше.

Если вы сделали все правильно, то налет должен сам отваливаться. После этого уберите полотенца и помойте унитаз.

Чтобы предотвратить образование ржавчины, нужно периодически следить за чистотой унитаза и тщательного его мыть после каждой генеральной уборки.