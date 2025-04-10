Іржа робить непривабливий вигляд туалету, а базові миючі засоби зовсім не допомагають, пише 24 Канал. Щоб вирішити надокучливу проблему, варто скористатися недорогими продуктами, які знайдуться на кожній кухні. Для відчищення іржавих потьоків, вам знадобляться гумові рукавички та іржа.

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Сода та оцет

На плями іржі нанесіть оцет та залишіть на кілька годин, а тоді протріть унітаз щіткою. Додатково можна скористатися содою. Треба налити склянку оцту в унітаз, а зверху розсипати соду на внутрішню частину й добре почистити все йоржиком. Суміш чудово розчиняє іржу та видаляє забруднення.

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Лимонна кислота

Розведіть у склянці води 1 – 2 столові ложки лимонної кислоти, а тоді цим розчином натріть сліди іржі. Залишіть засіб подіяти на кілька годин, а далі потріть забруднення щіткою й змийте все водою.

Харчова сода та перекис водню

Змішайте перекис водню з харчовою содою до утворення пасти. Нанесіть на пляму іржі й залишіть на годину, а після цього протріть пляму йоржиком.



Унітаз вдасться відмити до блиску / Фото Pexels

Оцет та рушнички

У каструлі підігрійте 200 мілілітрів оцту й доведіть його до кипіння. Далі потрібно в розчині змочити паперові рушнички й прикласти їх до нальоту. У такому положенні треба все залишити на годину, якщо товщина велика, тоді можна й надовше.

Якщо ви зробили все правильно, то наліт повинен сам відвалюватися. Після цього заберіть рушнички й помийте унітаз.

Щоб запобігти утворенню іржі, потрібно періодично слідкувати за чистотою унітаза й ретельного його мити після кожного генерального прибирання.