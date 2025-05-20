Вытяжка является незаменимой помощницей на каждой кухне, пишет 24 Канал. Она впитывает лишние запахи и жир и не позволяет им оседать на поверхности. Однако каждая вытяжка со временем начинает загрязняться, поэтому ее мытье является обязательным.

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Чистка вытяжки за 5 минут

Быстро помыть вытяжку можно благодаря специальным средствам, которые предназначены для удаления жира. Если хотите натуральной жидкостью помыть вытяжку, тогда воспользуйтесь обычной содой, уксусом или мыльным раствором.

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Чистка вытяжки содой

Хорошо отмывает жир с вытяжки раствор на основе соды. Разведите в ведре горячую воду, добавьте четверть стакана пищевой соды и несколько капель для мытья посуды. Внутрь погрузите жировой фильтр и оставьте на 10 минут. Когда пройдет время, протрите все губкой и вымойте чисто водой, высушите и поставьте обратно в вытяжку.



Вытяжку от жира мыть достаточно просто / Фото Pexels

Чистка вытяжки кислотой

Достаточно быстро убрать жир можно с помощью кислоты – уксусной или лимонной. Для мытья вытяжки прекрасно подходят эти два варианта. Нужно нанести кислоту на грязный жирный участок и оставить на 30 минут. Если же загрязнение является слишком сильным, тогда нужно добавить внутрь еще моющее средство для удаления жира.