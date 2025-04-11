Как отмыть окна до блеска перед Пасхой: метод удивит всех

Перед Пасхой хозяйки берутся за домашние работы и полноценно убирают дом – от очистки комнат до вымывания окон. Для того, чтобы окна идеально блестели, советуем воспользоваться особым методом.

Специалисты рекомендуют чистить окна гладкой салфеткой из микрофибры, пишет 24 Канал. Чтобы не было разводов, рекомендуем воспользоваться важным советом.

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Как помыть окна, чтобы не было разводов

Добиться наилучшего результата можно довольно просто. Сначала нужно удалить пыль и грязь со стекла и оконных рам с помощью салфетки из микрофибры или щетки. Для чистки окон нужно сделать обычный раствор из воды и уксуса в одинаковой пропорции.

Далее нужно протереть стекло салфеткой из микрофибры, а дальше раствором протереть окно с помощью гладкой тряпки. Эксперты советуют протирать все в одном направлении – горизонтальном или вертикальном, чтобы предотвратить разводы. Регулярная уборка продлит срок службы окон, предотвращая накопление грязи и появление пятен от воды.



Методы чистки окон / Фото Pexels

Обычный чай также способен вымыть окна. Все, что вам понадобится – заварить крепкий раствор и добавить к нему несколько ложек столового уксуса. Смесь надо наносить на стекло с помощью распылителя. Такое средство является очень экономным, действенным и экологичным.

К слову! Очистить окна можно за 5 минут. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Можно воспользоваться еще одним методом. К 200 миллиграммов воды добавьте 100 миллиграммов спирта или водки, 100 миллиграммов уксуса и 1 столовую ложку глицерина. Все ингредиенты смешайте в большой емкости, а полученную смесь перелейте в распылитель, чтобы легко наносить средство на окна.

Обратите внимание на важный момент. Перед тем, как вытирать окна, протрите их сухой тряпкой. Таким образом вся пыль и грязь останутся на салфетке, поэтому вы не будете растирать эту пыль по всей поверхности окон.