Лучшая защита картофеля от вредителей – это удобрения, что нужно заложить в лунку еще во время посадки клубня, сообщает 24 Канал. К счастью, удобрения не нужно покупать за большие деньги. Идеально будет работать и копеечное средство, которое можно найти в магазине.

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Чем подкормить картофель во время посадки?

Один из основных факторов, влияющий на урожайность картофеля – это вредители, которые портят кусты. И главный из них, с которым постоянно приходится бороться – это проволочник. Многие огородники все еще думают, что отверстия, которые он делает в клубнях – это небольшая беда. Мол, их можно просто обрезать и дальше есть корнеплод.

Впрочем, учитывайте также, что через эти отверстия в картофель могут попасть возбудители различных болезней – а это, конечно же, повлияет на качество и количество вашего урожая. Хотя, конечно, проволочник – это не единственный вредитель, с которым приходится иметь дело владельцам картофельных грядок. Очень часто на них появляются также колорадские жуки.

Кстати, для того, чтобы получить максимальный урожай картофеля, нужно вовремя его посадить. Мы уже рассказывали, когда сажать картофель в апреле по лунному календарю.

Впрочем, вы легко можете уберечь картофель от порчи, если в каждую лунку во время посадки клубня положите горсть одного средства – а именно горчичного жмыха или горчичного порошка.



Картофель нужно подкормить во время посадки / Фото Pexels

Эти средства не только подпитывают почву и помогают картофелю расти и развиваться, но также губительны для многих паразитов.

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И, конечно, это не единственное средство, что вы можете использовать для подкормки картофеля во время посадки. Вот несколько других полезных вариантов, которые повысят урожайность картофеля: