Идеальная подкормка для клубники в июне: достаточно внести ее всего один раз
Источник:УНИАН
Когда начинается сезон клубники и сбор урожая, многие огородники прекращают ее подкармливать. А это, впрочем, очень большая ошибка.
Период, когда начинается сбор клубники, особенно важен для огородников. И в эти несколько недель клубника нуждается в немало дополнительных питательных веществ, чтобы лучше родить, и чтобы ягоды не становились мелкими.
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Чем можно подкормить клубнику в июне
Во время плодоношения для клубники чрезвычайно важен прежде всего обильный и частый полив. Впрочем, он может со временем вымыть из почвы немало питательных веществ, и поэтому кустикам понадобится подкормка. И удобрить ее можно несколькими различными способами.
- Коровяк. Его нужно разводить с водой в пропорции 1:15, а также настаивать 2 дня в плотно закрытой емкости, а уже после этого поливать в количестве 1 литра на куст.
- Куриный помет. Его разводят с водой в пропорции 1:30 и настаивают несколько дней в герметичной емкости. Поливать нужно так же, как и коровяком.
- Настой крапивы. Вам нужно взять ведро измельченной крапивы и залить его водой, а после этого оставить на несколько дней. Поливать нужно в количестве 1 литра под куст.
Также многие огородники советуют использовать для подкормки настой сброженной травы и сорняков. Для этого вам нужно наполнить половину бочки сорняками, а после этого заполнить водой, оставив пространство для брожения. Затяните бочку пленкой, сделав в ней небольшие дырочки. Оставьте на солнце примерно на неделю.
Клубнику нужно подпитывать в июне / Фото Pexels
Будет достаточно использовать этот настой всего один раз. Чаще подкормка не нужна, и может даже навредить растению.